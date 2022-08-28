Рассекречена стоимость обучения детей Пугачевой и Галкина

Лиза и Гарри Галкины учатся в Первой московской гимназии, которая расположена в деревне Липки Одинцовского района. Алла Борисовна сейчас в России и, видимо, поведет двойняшек в третий класс 1 сентября.
По информации издания teleprogramma.pro, в этом году звездным родителям придется отдать за каждого ребенка дополнительно по 180 тысяч рублей. Если в прошлом году стоимость обучения составляла три миллиона рублей, то в этом она достигла трех миллионов трехсот шестидесяти тысяч. Год обучения стоит миллион 680 тысяч рублей.
В элитном учебном заведении есть не только учителя, но и воспитатели, которые водят детей гулять и сопровождают на дополнительные занятия. С первого класса некоторые предметы основной программы преподаются на двух языках: русском и английском, - пишет «Комсомольская Правда».
Немалые средства за обучение детей выкладывают и другие звезды. В 2020 году дочь актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова поступила в первый класс частной школы «Президент». Она расположена в Жуковке. Стоимость базовой программы обучения составляет 180 000 рублей в месяц. Высокая цена объясняется углубленным изучением иностранных языков, созданием англоязычной среды и хорошим оснащением школы.