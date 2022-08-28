Фанаты Клавы Коки подрались прямо на сцене во время концерта

Клава Кока выступала в Прокопьевске Кемеровской области. Во время концерта произошел неприятный инцидент. Двое молодых людей сумели пробраться на сцену и прямо там стали выяснять отношения с музыкантами и танцорами. В итоге хулиганов успокоили и увели со сцены.
Кока отнеслась к случившемуся с юмором. Певица выложила видеозапись потасовки в Телеграм-канале и наложила на видео с инцидентом музыку из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat), - пишет ФАН.
«Считаю, что это лучший видос с моих концертов», — сообщила певица.
Ранее социальных сетях появилось видео драки из концертного зала в «Дзинтари» в Юрмале. В ролике запечатлено, как посреди выступления Максима Галкина охрана пытается вывести неизвестного мужчину из зала.