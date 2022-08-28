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36 минут назад

Фанаты Клавы Коки подрались прямо на сцене во время концерта

Ирина Лебедева

Клава Кока выступала в Прокопьевске Кемеровской области. Во время концерта произошел неприятный инцидент. Двое молодых людей сумели пробраться на сцену и прямо там стали выяснять отношения с музыкантами и танцорами. В итоге хулиганов успокоили и увели со сцены.

Фанаты Клавы Коки подрались прямо на сцене во время концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кока отнеслась к случившемуся с юмором. Певица выложила видеозапись потасовки в Телеграм-канале и наложила на видео с инцидентом музыку из фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat), - пишет ФАН.

«Считаю, что это лучший видос с моих концертов», — сообщила певица.

Телеграм

Ранее социальных сетях появилось видео драки из концертного зала в «Дзинтари» в Юрмале. В ролике запечатлено, как посреди выступления Максима Галкина охрана пытается вывести неизвестного мужчину из зала.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Максим Галкин,
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