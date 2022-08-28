Асмус похвасталась большими заработками

Кристина Асмус почти перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. Свое исчезновение она объясняет очень плотной занятостью – в ее рабочем графике трудно выкроить время для микроблога. Зато она чувствует себя востребованной, и у нее высокие заработки. Об этом рассказывает 5 Канал.