В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
49 минут назад

Асмус похвасталась большими заработками

Ирина Лебедева

Кристина Асмус почти перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. Свое исчезновение она объясняет очень плотной занятостью – в ее рабочем графике трудно выкроить время для микроблога. Зато она чувствует себя востребованной, и у нее высокие заработки. Об этом рассказывает 5 Канал.

Асмус похвасталась большими заработками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего не могу поделать. Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю так же. Сейчас я в Ярославле на съемках нового проекта», - сообщила Кристина подписчикам.

Актриса также объяснила, что «выпала из информационной повестки» и попросила рассказать ей последние новости из мира шоу-бизнеса. Кто женился, кто развелся, кто родил ребенка… Поклонники откликнулись и написали о свадьбе ее бывшего супруга – Павла Прилучного.

Ранее Кристина Асмус жаловалась, что получила травму во время выступления в Москве. Инцидент произошел во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители