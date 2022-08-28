Асмус похвасталась большими заработками

Кристина Асмус почти перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. Свое исчезновение она объясняет очень плотной занятостью – в ее рабочем графике трудно выкроить время для микроблога. Зато она чувствует себя востребованной, и у нее высокие заработки. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Ничего не могу поделать. Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю так же. Сейчас я в Ярославле на съемках нового проекта», - сообщила Кристина подписчикам.
Актриса также объяснила, что «выпала из информационной повестки» и попросила рассказать ей последние новости из мира шоу-бизнеса. Кто женился, кто развелся, кто родил ребенка… Поклонники откликнулись и написали о свадьбе ее бывшего супруга – Павла Прилучного.
Ранее Кристина Асмус жаловалась, что получила травму во время выступления в Москве. Инцидент произошел во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда.