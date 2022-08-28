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1 час назад

Сестра Фриске крестила свою четырехмесячную дочь

Ирина Лебедева

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, крестила свою дочь Луну в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Об этом она рассказала в социальной сети.

Сестра Фриске крестила свою четырехмесячную дочь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наталья родила девочку 8 апреля 2022 года. С отцом ребенка Фриске разошлась, еще будучи беременной. Как она писала в микроблоге, это был самый разумный вариант для нее и для дочери, - сообщает СтарХит.

Артистка давно хотела родить ребенка. Она прошла через несколько неудачных беременностей, будучи в браке с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. У нее с мужем была генетическая несовместимость, и невозможность иметь детей стала одной из причин развода.

Луна родилась благодаря процедуре ЭКО. Наталья до последнего не рассказывала своим подписчикам о беременности.

Статус матери-одиночки Наталью не расстраивает. Ее поддерживают семья и друзья. И теперь в планах Фриске пройти ЭКО, чтобы у первенца появились братик или сестричка.

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