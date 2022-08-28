Сестра Фриске крестила свою четырехмесячную дочь

Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, крестила свою дочь Луну в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Об этом она рассказала в социальной сети.

Наталья родила девочку 8 апреля 2022 года. С отцом ребенка Фриске разошлась, еще будучи беременной. Как она писала в микроблоге, это был самый разумный вариант для нее и для дочери, - сообщает СтарХит.

Артистка давно хотела родить ребенка. Она прошла через несколько неудачных беременностей, будучи в браке с сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. У нее с мужем была генетическая несовместимость, и невозможность иметь детей стала одной из причин развода.

Луна родилась благодаря процедуре ЭКО. Наталья до последнего не рассказывала своим подписчикам о беременности.