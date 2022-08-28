"Хорошо проплатили": почему Галкин оскорбляет россиян

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко объяснил, почему уехавший за границу Максим Галкин оскорбляет россиян.
В комментарии "АиФ" актер высказал мнение, что юморист получает за это деньги.
"Значит, хорошо проплатили", — объяснил Никоненко.
Он также отметил, что действия Галкина "не поддаются описанию".
Ранее шоумен пошутил над русскоязычными зрителями на концерте в Юрмале. Он заявил, что будет выступать только по-латышски, и русские не поймут, "что происходит и за что они заплатили".
Позднее на концерте в Варшаве шоумен вышел на сцену в сине-желтом костюме.