В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
16 минут назад

"Хорошо проплатили": актер Никоненко объяснил критику Галкина в адрес России

Газета.Ru

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко объяснил, почему уехавший за границу Максим Галкин оскорбляет россиян.

"Хорошо проплатили": почему Галкин оскорбляет россиян
Фото: ТАССТАСС

В комментарии "АиФ" актер высказал мнение, что юморист получает за это деньги.

"Значит, хорошо проплатили", — объяснил Никоненко.

Он также отметил, что действия Галкина "не поддаются описанию".

Ранее шоумен пошутил над русскоязычными зрителями на концерте в Юрмале. Он заявил, что будет выступать только по-латышски, и русские не поймут, "что происходит и за что они заплатили".

Позднее на концерте в Варшаве шоумен вышел на сцену в сине-желтом костюме.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Никоненко,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители