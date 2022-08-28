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14 минут назад

Волочкова отреагировала на обвинение в бездарности и алкоголизме

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала обвинение в бездарности. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Волочкова отреагировала на обвинение в бездарности и алкоголизме
Фото: Павел Кашаев/Global Look PressПавел Кашаев/Global Look Press

"Я вообще не считаю нужным реагировать на бред. Эти люди сами на мое имя почему-то реагируют. За неимением, видимо, своего. Алибасов достоин уважения. Я с ним дружу. А Данко — это человек, с которым я незнакома", — сказала балерина. Она утверждает, что исполнитель песни "Она" просто хочет поскандалить.

Артистка также указала, что Данко никогда не являлся солистом Большого театра, как привык рассказывать. На самом деле он просто брал уроки у известных людей, в то время как она была примой Большого. По ее мнению, певец хочет пропиариться за ее счет, а именно, продвинуть какую-то свою композицию.

Знаменитость отметила, что только ее зритель. имеет право оценивать профессионализм зрителя. "И я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства", — отметила балерина.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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