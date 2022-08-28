Волочкова отреагировала на обвинение в бездарности и алкоголизме

"Я вообще не считаю нужным реагировать на бред. Эти люди сами на мое имя почему-то реагируют. За неимением, видимо, своего. Алибасов достоин уважения. Я с ним дружу. А Данко — это человек, с которым я незнакома", — сказала балерина. Она утверждает, что исполнитель песни "Она" просто хочет поскандалить.

Артистка также указала, что Данко никогда не являлся солистом Большого театра, как привык рассказывать. На самом деле он просто брал уроки у известных людей, в то время как она была примой Большого. По ее мнению, певец хочет пропиариться за ее счет, а именно, продвинуть какую-то свою композицию.