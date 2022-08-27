Никас Сафронов дал совет Лайме Вайкуле после скандала с украинским флагом

Художник Никас Сафронов указал, что вернувшаяся Алла Пугачева не предавала Россию. Но этого он не может сказать относительно певицы Лаймы Вайкуле.
Сафронов напомнил, что Пугачева является гражданкой России и имеет право съездить в отпуск. Певица ничего плохого не сказала в адрес родины, поэтому публика может принять ее обратно, пишет «Комсомольская правда».
«Нельзя плевать в колодец, из которого пьешь. Как, например, Лайма Вайкуле, которая здесь зарабатывала, у которой здесь бизнес. Ты либо молчи, либо сиди там и не приезжай в Россию. Надо считаться с той страной, которая тебя кормит», — добавил Сафронов и напомнил о ее выходке с украинским флагом.
Певица Лайма Вайкуле провела концерт в Латвии. На сцене она появилась с украинским флагом и размахивала им перед публикой. Несмотря на данную выходку артистка надеется на прощение со стороны россиян.