Моисеев возмущен обрушившейся на Пугачеву критикой

Алла Пугачева вернулась в Россию к новому школьному году. Как ранее и обещала. Тем не менее, есть люди, в том числе среди ее коллег по шоу-бизнесу, которые выступают с критикой артистки за ее полугодовое отсутствие в стране. Об этом информирует Экспресс Газета.

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У давнего друга Примадонны Бориса Моисеева даже сердце разболелось от такой несправедливости. Он решил вступиться за Примадонну. Его концертный директор Сергей Горох напомнил, что Алла Борисовна каждый год уезжала из России, а затем всегда возвращалась.

«В этом году из этого сделали событие, пошла волна негатива. Непонятно, из-за чего все так возбудились? Человек имеет право отдыхать, где хочет, и лечиться, где хочет — мы живем в свободной стране!» — сказал Горох.