В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
24 минуты назад

Моисеев возмущен обрушившейся на Пугачеву критикой

Ирина Лебедева

Алла Пугачева вернулась в Россию к новому школьному году. Как ранее и обещала. Тем не менее, есть люди, в том числе среди ее коллег по шоу-бизнесу, которые выступают с критикой артистки за ее полугодовое отсутствие в стране. Об этом информирует Экспресс Газета.

Моисеев возмущен обрушившейся на Пугачеву критикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У давнего друга Примадонны Бориса Моисеева даже сердце разболелось от такой несправедливости. Он решил вступиться за Примадонну. Его концертный директор Сергей Горох напомнил, что Алла Борисовна каждый год уезжала из России, а затем всегда возвращалась.

«В этом году из этого сделали событие, пошла волна негатива. Непонятно, из-за чего все так возбудились? Человек имеет право отдыхать, где хочет, и лечиться, где хочет — мы живем в свободной стране!» — сказал Горох.

Горох также выразил удивление информацией о продаже Пугачевой и Галкиным своего замка в деревне Грязь. По его мнению, Примадонна никогда не собиралась от него избавиться.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители