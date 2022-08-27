«Трагедия настоящая»: сын Алибасова рассказал об истории с «Кротом»

Несколько лет назад публика активно обсуждала историю с отравление «Кротом», которого по ошибке хлебнул Бари Алибасов. Кто-то сочувствовал пострадавшему продюсеру, но многие считали ситуацию выдуманной ради пиара. Среди последних был и актер Станислав Садальский. Об этом рассказывает портал blitz.plus.
Сегодня сын Бари Каримовича решил положить конец всем слухам и рассказал, как все было на самом деле. Как оказалось, продюсер использовал скандальный информационный повод, чтобы улучшить свое материальное положение. На истории с «Кротом» Алибасову удалось получить огромные деньги. Но все это не отменяет реального отравления.
«Ситуация с „Кротом“ действительно была. Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты. Но трагедия была настоящая», — признался Алибасов-младший.
История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.