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1 час назад

«Трагедия настоящая»: сын Алибасова рассказал об истории с «Кротом»

Ирина Лебедева

Несколько лет назад публика активно обсуждала историю с отравление «Кротом», которого по ошибке хлебнул Бари Алибасов. Кто-то сочувствовал пострадавшему продюсеру, но многие считали ситуацию выдуманной ради пиара. Среди последних был и актер Станислав Садальский. Об этом рассказывает портал blitz.plus.

«Трагедия настоящая»: сын Алибасова рассказал об истории с «Кротом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня сын Бари Каримовича решил положить конец всем слухам и рассказал, как все было на самом деле. Как оказалось, продюсер использовал скандальный информационный повод, чтобы улучшить свое материальное положение. На истории с «Кротом» Алибасову удалось получить огромные деньги. Но все это не отменяет реального отравления.

«Ситуация с „Кротом“ действительно была. Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты. Но трагедия была настоящая», — признался Алибасов-младший.

История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Станислав Садальский,
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