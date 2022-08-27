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24 минуты назад

Названа возможная причина возвращения Аллы Пугачевой в Москву

Слово и Дело

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Москву. Истинной целью приезда певицы в столицу может быть продажа знаменитого замка в деревне Грязь.

Названа возможная причина возвращения Аллы Пугачевой в Москву
Фото: Агентство «Москва» / Александр АвиловАгентство «Москва» / Александр Авилов

Ходят слухи, что у семьи Пугачевой и юмориста Максима Галкина сейчас не все так гладко. Пара обсуждает продажу замка в деревне Грязь, который был так люб сердцу шоумена. Вероятно, именно с этой целью Примадонна вернулась в Москву.

Пугачева рассказала о своих планах после возвращения в Россию

Это единственный способ прожить за границей, при этом не жертвовать своим уровнем комфорта. Семья планирует приобрести виллу в Израиле, которая стоит немалых денег. В том числе им придется платить за заграничное образование детей, сообщает Telegram-канал «Только никому».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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