Названа возможная причина возвращения Аллы Пугачевой в Москву

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Москву. Истинной целью приезда певицы в столицу может быть продажа знаменитого замка в деревне Грязь.
Ходят слухи, что у семьи Пугачевой и юмориста Максима Галкина сейчас не все так гладко. Пара обсуждает продажу замка в деревне Грязь, который был так люб сердцу шоумена. Вероятно, именно с этой целью Примадонна вернулась в Москву.
Это единственный способ прожить за границей, при этом не жертвовать своим уровнем комфорта. Семья планирует приобрести виллу в Израиле, которая стоит немалых денег. В том числе им придется платить за заграничное образование детей, сообщает Telegram-канал «Только никому».