Названа возможная причина возвращения Аллы Пугачевой в Москву

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Москву. Истинной целью приезда певицы в столицу может быть продажа знаменитого замка в деревне Грязь.

Фото: Агентство «Москва» / Александр Авилов Агентство «Москва» / Александр Авилов

Ходят слухи, что у семьи Пугачевой и юмориста Максима Галкина сейчас не все так гладко. Пара обсуждает продажу замка в деревне Грязь, который был так люб сердцу шоумена. Вероятно, именно с этой целью Примадонна вернулась в Москву.