Стало известно, почему Голубкина не появляется на публике

Лариса Голубкина исчезла из вида около месяца назад. И только сейчас стало известно, что у 82-летней вдовы Андрея Миронова проблемы со здоровьем.
Как оказалось, актриса поправляет здоровье за городом, в одном из подмосковных Домов отдыха. Об этом пишет портал prozvezd.info
«Я больна немножко. Поэтому нынешним летом в основном занимаюсь своим здоровьем. Я живу за городом — на данный момент нахожусь в Доме отдыха. Наслаждаюсь местными красотами», — сообщила Голубкина журналистам.
Актриса объяснила, что раньше очень любила путешествовать по горам, но теперь из-за больной ноги (был перелом шейки бедра) много ходить она не может. Теплым летом в Подмосковье можно было бы поплавать в местных водоемах. Но Лариса призналась, что не умеет плавать. И даже в молодости могла лишь чуть-чуть поплескаться по-собачьи.
Народная артистка РСФСР борется с последствиями серьезных травм. Перенесенная ранее коронавирусная инфекция существенно усугубила состояние Ларисы Голубкиной.