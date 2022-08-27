Стало известно, почему Голубкина не появляется на публике

Лариса Голубкина исчезла из вида около месяца назад. И только сейчас стало известно, что у 82-летней вдовы Андрея Миронова проблемы со здоровьем.

Актриса объяснила, что раньше очень любила путешествовать по горам, но теперь из-за больной ноги (был перелом шейки бедра) много ходить она не может. Теплым летом в Подмосковье можно было бы поплавать в местных водоемах. Но Лариса призналась, что не умеет плавать. И даже в молодости могла лишь чуть-чуть поплескаться по-собачьи.