Сафронов: «Алла никогда от нас не отрекалась»

В СМИ и социальных сетях широко обсуждается возвращение Аллы Пугачевой в Россию.
Ее давний друг художник Никас Сафронов считает, что это вполне закономерно – певица никогда не заявляла об эмиграции. Об этом он рассказал журналистам «Комсомольской Правды».
«Она российская гражданка, уехала - приехала, что в этом особенного? Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России. Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет. Она всегда была русской, пела на русском, она состоялась в России», - объяснил Никас.
Сафронов уверен, что поклонники радуются возвращению Примадонны и не будут предъявлять ей никаких претензий. По его словам, звезда знала, что на Родине ее любят и ждут.
«Поймите, Алла никогда от нас не отрекалась. И каждый день до сих пор мы слышим ее песни, смотрим ее клипы, поем ее хиты в караоке».
Алла Пугачева привыкла держать слово. Еще весной, когда ее забросали вопросами о возможной эмиграции, отвергла все эти разговоры и твердо ответила, что в конце августа, к началу учебного года, она вернется в Россию.