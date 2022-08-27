Сафронов: «Алла никогда от нас не отрекалась»

«Она российская гражданка, уехала - приехала, что в этом особенного? Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России. Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет. Она всегда была русской, пела на русском, она состоялась в России», - объяснил Никас.