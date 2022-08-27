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39 минут назад

Пугачева рассказала журналистам о своих планах

Ирина Лебедева

Алла Пугачева недавно вернулась в Россию после длительного пребывания за рубежом. Примадонна с супругом и детьми прожила несколько месяцев в Израиле, затем все вместе перебрались в Латвию. Но близится первое сентября, и третьеклассникам Лизе и Гарри пора в школу.

Алла Пугачева рассказала «Известиям», чем планирует заняться в ближайшее время. Концертная деятельность не предусмотрена – нужно подготовить детей к учебному году. А также определиться с дальнейшей жизнью.

Раскрыты детали возвращения Пугачевой в Россию

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Алла Борисовна журналистам.

Журналисты подловили Примадонну во время прогулки по центру Москвы. Певица была замечена с несколькими пакетами вещей. Ролик можно увидеть в материале «Известий».

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,
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