Алла Пугачева недавно вернулась в Россию после длительного пребывания за рубежом. Примадонна с супругом и детьми прожила несколько месяцев в Израиле, затем все вместе перебрались в Латвию. Но близится первое сентября, и третьеклассникам Лизе и Гарри пора в школу.
Алла Пугачева рассказала «Известиям», чем планирует заняться в ближайшее время. Концертная деятельность не предусмотрена – нужно подготовить детей к учебному году. А также определиться с дальнейшей жизнью.
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Алла Борисовна журналистам.
Журналисты подловили Примадонну во время прогулки по центру Москвы. Певица была замечена с несколькими пакетами вещей. Ролик можно увидеть в материале «Известий».