Алла Пугачева недавно вернулась в Россию после длительного пребывания за рубежом. Примадонна с супругом и детьми прожила несколько месяцев в Израиле, затем все вместе перебрались в Латвию. Но близится первое сентября, и третьеклассникам Лизе и Гарри пора в школу.

Алла Пугачева рассказала «Известиям», чем планирует заняться в ближайшее время. Концертная деятельность не предусмотрена – нужно подготовить детей к учебному году. А также определиться с дальнейшей жизнью.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — ответила Алла Борисовна журналистам.