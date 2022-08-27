В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Валерия объяснила, почему «Ласковый май» так любили в России

Ирина Лебедева

Валерия считает, что своей популярностью группа «Ласковый май» обязана запоминающимся песням. Об этом она рассказала в рамках документального фильма 2017 года «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», - сообщает ФАН.

Валерия объяснила, почему «Ласковый май» так любили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, у них песни хитовые были. Их популярность не на пустом месте. Песенки запоминающиеся. Их пела вся страна», — объяснила артистка.

Группа «Ласковый май» попала в книгу рекордов Гиннесса из-за популярности в 1980-х.

За пять лет на выступления коллектива было продано около 47 млн билетов на концерты. Самые крупные концерты проходили на стадионах «Олимпийском» и «Лужниках», где не оставалось свободных мест.

«Ласковый май» был основан в Оренбурге в 1986 году. Участниками стали воспитанники детского дома, лидером группы стал Юрий Шатунов.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители