Валерия объяснила, почему «Ласковый май» так любили в России

Валерия считает, что своей популярностью группа «Ласковый май» обязана запоминающимся песням. Об этом она рассказала в рамках документального фильма 2017 года «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», - сообщает ФАН.

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«Конечно, у них песни хитовые были. Их популярность не на пустом месте. Песенки запоминающиеся. Их пела вся страна», — объяснила артистка.

Группа «Ласковый май» попала в книгу рекордов Гиннесса из-за популярности в 1980-х.

За пять лет на выступления коллектива было продано около 47 млн билетов на концерты. Самые крупные концерты проходили на стадионах «Олимпийском» и «Лужниках», где не оставалось свободных мест.