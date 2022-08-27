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18 минут назад

Концертный директор Пугачевой подтвердила возвращение Примадонны

Ирина Лебедева

Елена Чупракова, концертный директор Аллы Борисовны, сказала, что звезда действительно находится на Родине. Представитель Пугачевой подтвердила радиостанции «Говорит Москва» возвращение артистки в Россию.

Раскрыты детали возвращения Пугачевой в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», - сказала Елена.

По словам Чупраковой, певица пока не планирует давать концерты.

В ответ на вопрос корреспондента о планируемых выступлениях Чупракова ответила: «Пока нет».

Алла Пугачева эффектно вернулась в Россию

О возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию стало известно благодаря опубликованному дизайнером Игорем Гуляевым видео. Он показал, как встречает приехавшую к нему в гости на черном лимузине Примадонну.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,
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