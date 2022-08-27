Раскрыты детали возвращения Пугачевой в Россию

Елена Чупракова, концертный директор Аллы Борисовны, сказала, что звезда действительно находится на Родине. Представитель Пугачевой подтвердила радиостанции «Говорит Москва» возвращение артистки в Россию.

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«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», - сказала Елена.

По словам Чупраковой, певица пока не планирует давать концерты.

В ответ на вопрос корреспондента о планируемых выступлениях Чупракова ответила: «Пока нет».