Раскрыты детали возвращения Пугачевой в Россию

Елена Чупракова, концертный директор Аллы Борисовны, сказала, что звезда действительно находится на Родине. Представитель Пугачевой подтвердила радиостанции «Говорит Москва» возвращение артистки в Россию.
«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», - сказала Елена.
По словам Чупраковой, певица пока не планирует давать концерты.
В ответ на вопрос корреспондента о планируемых выступлениях Чупракова ответила: «Пока нет».
О возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию стало известно благодаря опубликованному дизайнером Игорем Гуляевым видео. Он показал, как встречает приехавшую к нему в гости на черном лимузине Примадонну.