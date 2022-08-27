Появилась информация о том, что Алла Борисовна возвратилась на Родину. Дизайнер Игорь Гуляев запечатлел Примадонну выходящей из салона автомобиля. Видеоролик уже выложен в социальных сетях.

Пугачева ногой распахивает дверцу машины и немного неловко выбирается наружу. Звезда выглядит очень худенькой.

Пока неизвестно, приехали ли с ней дети – первое сентября уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Примадонна». Под этой маркой певица намеревалась выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, и даже оружие и боеприпасы.