В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
23 минуты назад

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

Ирина Лебедева

Появилась информация о том, что Алла Борисовна возвратилась на Родину. Дизайнер Игорь Гуляев запечатлел Примадонну выходящей из салона автомобиля. Видеоролик уже выложен в социальных сетях.

Пугачева ногой распахивает дверцу машины и немного неловко выбирается наружу. Звезда выглядит очень худенькой.

Пока неизвестно, приехали ли с ней дети – первое сентября уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Примадонна». Под этой маркой певица намеревалась выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, и даже оружие и боеприпасы.

Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома

Заявка находилась на рассмотрении у Роспатента уже около четырех месяцев. Теперь от певицы потребовали дополнительные объяснения, почему она хочет зарегистрировать именно такое название, ведь «Примадонна» не относится к имени звезды.

Шоу-бизнес,Видео,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,Роспатент,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители