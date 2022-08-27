В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
19 минут назад

Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в бикини

Мослента

Фигуру в бикини и лицо без макияжа показала многодетная обладательница титула «Миссис Россия», жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва. Кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в бикини
Фото: Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена (организация запрещена в России)Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

«Без фильтров и редактуры, просто чуть добавила четкости. Принятие себя — важная штука, это точка, с которой идеально отталкиваться на пути к совершенствованию», — написала 33-летняя россиянка.

Она подкрепила пост несколькими снимками, на которых позирует в ярких купальниках.

Instagram (организация запрещена в России), запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
Instagram (организация запрещена в России), запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Фолловеры Дибровой оценили фотографии. «Красотка», «У вас шикарная фигура, супер», «Купальники — огонь, вам идет», — написали они. «Если бы у меня было такое тело, я бы себя принимала и принимала», — заметила одна из подписчиц «Миссис Россия».

Дмитрий и Полина Дибровы поженились весной 2009 года. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Александра, восьмилетнего Федора и семилетнего Илью.

Ранее певицу Ольгу Бузову раскритиковали из-за опубликованной в сети фотографии в купальнике. Юзеры обвинили знаменитость в использовании фотошопа.

Шоу-бизнес,Полина Диброва,Дмитрий Дибров,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители