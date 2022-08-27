Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини и лицо без макияжа показала многодетная обладательница титула «Миссис Россия», жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва. Кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена (организация запрещена в России) Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

«Без фильтров и редактуры, просто чуть добавила четкости. Принятие себя — важная штука, это точка, с которой идеально отталкиваться на пути к совершенствованию», — написала 33-летняя россиянка.

Она подкрепила пост несколькими снимками, на которых позирует в ярких купальниках.

Instagram (организация запрещена в России), запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Instagram (организация запрещена в России), запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Фолловеры Дибровой оценили фотографии. «Красотка», «У вас шикарная фигура, супер», «Купальники — огонь, вам идет», — написали они. «Если бы у меня было такое тело, я бы себя принимала и принимала», — заметила одна из подписчиц «Миссис Россия».

Дмитрий и Полина Дибровы поженились весной 2009 года. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Александра, восьмилетнего Федора и семилетнего Илью.