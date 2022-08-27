Галкин призвал не публиковать ложь о суррогатной матери своих детей

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о суррогатной матери Лизы и Гарри, которые в последнее время вновь стали муссироваться в СМИ и социальных сетях. Он заявил в Телеграм-канале, что к нему обратились родные Елены Ширининой с просьбой о защите.
«Вот уже 9 лет телевидение и желтая пресса публикует ложную информацию об этой женщине. Еще в 2013 году ее пригласили в эфир по видеосвязи, обманули, сказав, что просто хотят услышать экспертное мнение о суррогатном материнстве, и до видеосвязи (так, чтобы она не знала) намекнули, что она является нашей суррогатной мамой. С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год», - написал юморист.
Максим обратился к СМИ с просьбой остановить этот конвейер.
«Моя семья уже привыкла к лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным. Прекратите публиковать эту ложь. Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама», - заявил Галкин.
В середине августа Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако экс-депутат Госдумы Роман Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.