Галкин призвал не публиковать ложь о суррогатной матери своих детей

«Вот уже 9 лет телевидение и желтая пресса публикует ложную информацию об этой женщине. Еще в 2013 году ее пригласили в эфир по видеосвязи, обманули, сказав, что просто хотят услышать экспертное мнение о суррогатном материнстве, и до видеосвязи (так, чтобы она не знала) намекнули, что она является нашей суррогатной мамой. С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год», - написал юморист.