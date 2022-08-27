В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Стал известен размер гонорара Гузеевой за шоу «Голос 60+»

Ирина Лебедева

Недавно Ларисе Гузеевой предложили место ведущей шоу «Голос 60+». Артистка заменила на этом посту Дмитрия Нагиева. Портал dni.ru со ссылкой на Телеграм-каналы сообщает, что за месяц работы на новом проекте Гузеева получит два миллиона рублей. Это гораздо больше, нежели она имела от шоу «Давай поженимся!».

Стал известен гонорар Гузеевой за шоу «Голос 60+»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лариса ранее рассказывала, что переживает, поскольку всегда очень трудно входить в чужое раскрученное шоу, там более, что Нагиев был бессменным ведущим много лет и зрители к нему привыкли. Гузеева планирует вести передачу в ином ключе, и надеется, что рейтинг программы не упадет, а поднимется.

«Не мучайте себя»: Гузеева резко осадила хейтеров

Заменившая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос» Лариса Гузеева справится с ролью ведущей, так как она является хорошей актрисой. Такое мнение высказал один из новых наставников шоу Игорь Корнелюк.

«Лариса Гузеева — хорошая актриса. Я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», — прокомментировал он назначение артистки.

Шоу-бизнес,Влад Листьев,Игорь Корнелюк,Леонид Якубович,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители