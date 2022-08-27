Стал известен гонорар Гузеевой за шоу «Голос 60+»

Недавно Ларисе Гузеевой предложили место ведущей шоу «Голос 60+». Артистка заменила на этом посту Дмитрия Нагиева. Портал dni.ru со ссылкой на Телеграм-каналы сообщает, что за месяц работы на новом проекте Гузеева получит два миллиона рублей. Это гораздо больше, нежели она имела от шоу «Давай поженимся!».
Лариса ранее рассказывала, что переживает, поскольку всегда очень трудно входить в чужое раскрученное шоу, там более, что Нагиев был бессменным ведущим много лет и зрители к нему привыкли. Гузеева планирует вести передачу в ином ключе, и надеется, что рейтинг программы не упадет, а поднимется.
Заменившая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос» Лариса Гузеева справится с ролью ведущей, так как она является хорошей актрисой. Такое мнение высказал один из новых наставников шоу Игорь Корнелюк.
«Лариса Гузеева — хорошая актриса. Я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», — прокомментировал он назначение артистки.