Стал известен гонорар Гузеевой за шоу «Голос 60+»

Недавно Ларисе Гузеевой предложили место ведущей шоу «Голос 60+». Артистка заменила на этом посту Дмитрия Нагиева. Портал dni.ru со ссылкой на Телеграм-каналы сообщает, что за месяц работы на новом проекте Гузеева получит два миллиона рублей. Это гораздо больше, нежели она имела от шоу «Давай поженимся!».

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Лариса ранее рассказывала, что переживает, поскольку всегда очень трудно входить в чужое раскрученное шоу, там более, что Нагиев был бессменным ведущим много лет и зрители к нему привыкли. Гузеева планирует вести передачу в ином ключе, и надеется, что рейтинг программы не упадет, а поднимется.

Заменившая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос» Лариса Гузеева справится с ролью ведущей, так как она является хорошей актрисой. Такое мнение высказал один из новых наставников шоу Игорь Корнелюк.