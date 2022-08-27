Волочкова ответила Данко на обвинения в бездарности и пьянстве

«Мой профессионализм имеет право оценивать только мой зритель. И я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства. Я вообще не считаю нужным реагировать на бред. Данко — это человек, с которым я незнакома», — резюмировала балерина.