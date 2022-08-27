Волочкова ответила Данко на обвинения в бездарности и пьянстве

Анастасия Волочкова резко ответила Данко на обвинение в алкоголизме и бездарности. Ранее певец в YouTube-шоу «Поясни за» заявил, что балерина совершенно опустилась, - пишет teleprogramma.pro.
«Она — бездарная алкоголица, я как профессионал говорю! Она только бухает, сейчас ее кто-то видел на сцене? Настя была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную!» - сказал Данко.
Волочкова же объяснила, что Данко скандалит ради привлечения внимания к собственной забытой всеми персоне.
«Мой профессионализм имеет право оценивать только мой зритель. И я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства. Я вообще не считаю нужным реагировать на бред. Данко — это человек, с которым я незнакома», — резюмировала балерина.
Российская балерина Анастасия Волочкова проиграла суд экс-солистке группы «Стрелки» Екатерине Любомской по делу об оскорблениях в адрес певицы. В понедельник, 22 августа, Тверской районный суд обязал танцовщицу выплатить исполнительнице 200 тысяч рублей, а также возместить судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.