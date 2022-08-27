Ургант прокомментировал свой отъезд из России

«Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю. Я мечтаю только об одном: жить как можно ближе к работе. Никто не хочет менять привычное и любимое. Я объездил весь мир не по своей воле. Нигде приложения — доставка еды, самокаты, такси и другие — не работают так, как в России. У нас это лучше всех», — заключил Иван Ургант.