Ургант прокомментировал свой отъезд из России

Иван Ургант накануне впервые за долгое время появился в эфире. Он принял участие в крупном рекламном YouTube-шоу об IT-образовании, которое было организовано известной онлайн-платформой, пишет Экспресс Газета.
Помимо основной темы программы, телеведущий высказался на тему отъезда из России. Иван дал понять, что связывает свое будущее с Родиной.
«Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю. Я мечтаю только об одном: жить как можно ближе к работе. Никто не хочет менять привычное и любимое. Я объездил весь мир не по своей воле. Нигде приложения — доставка еды, самокаты, такси и другие — не работают так, как в России. У нас это лучше всех», — заключил Иван Ургант.
Шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года, когда после начала специальной военной операции России на Украине вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи.
Ранее музыкант Юрий Лоза предсказал «громкое возвращение» Ивана Урганта и Максима Галкина на российские телеканалы.