Алибасов о Садальском: «Он очень грязный человек»

Бари Алибасов и Станислав Садальский когда-то были в приятельских отношениях. Но после того, как актер обвинил продюсера в черном пиаре из-за истории с отравлением «Кротом», дружба превратилась во вражду.
Несколько лет назад в СМИ прогремела новость о том, что Бари Алибасов попал в больницу, случайно выпив жидкость для очистки труб. Садальский тогда заявил, что не верит ни одному слову Алибасова.
Бари Каримович не простил бывшего друга, - пишет СтарХит.
«Я же с ними дружил, было время. Он очень грязный человек. Сделал себе популярность на грязи, ведь самый верный ход обмазать всех говном. Он этим и занимается. Зарабатывает так, деньги какие-то получает, ведь он ничего не делает, никуда не ходит. Образы его соответствуют его интеллекту. Не знаю, что с ним, где он... Он может уверять, что угодно, но я полтора года лежал в больнице. Я долго лечился после отравления», - сказал Алибасов.
История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.