Алибасов о Садальском: «Он очень грязный человек»

«Я же с ними дружил, было время. Он очень грязный человек. Сделал себе популярность на грязи, ведь самый верный ход обмазать всех говном. Он этим и занимается. Зарабатывает так, деньги какие-то получает, ведь он ничего не делает, никуда не ходит. Образы его соответствуют его интеллекту. Не знаю, что с ним, где он... Он может уверять, что угодно, но я полтора года лежал в больнице. Я долго лечился после отравления», - сказал Алибасов.