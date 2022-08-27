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1 час назад

Алибасов о Садальском: «Он очень грязный человек»

Ирина Лебедева

Бари Алибасов и Станислав Садальский когда-то были в приятельских отношениях. Но после того, как актер обвинил продюсера в черном пиаре из-за истории с отравлением «Кротом», дружба превратилась во вражду.

Алибасов о Садальском: «Он очень грязный человек»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько лет назад в СМИ прогремела новость о том, что Бари Алибасов попал в больницу, случайно выпив жидкость для очистки труб. Садальский тогда заявил, что не верит ни одному слову Алибасова.

Бари Каримович не простил бывшего друга, - пишет СтарХит.

«Я же с ними дружил, было время. Он очень грязный человек. Сделал себе популярность на грязи, ведь самый верный ход обмазать всех говном. Он этим и занимается. Зарабатывает так, деньги какие-то получает, ведь он ничего не делает, никуда не ходит. Образы его соответствуют его интеллекту. Не знаю, что с ним, где он... Он может уверять, что угодно, но я полтора года лежал в больнице. Я долго лечился после отравления», - сказал Алибасов.

История взаимоотношений Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной приковывала к себе внимание россиян длительное время. Но, несмотря на расставание и развод, Алибасов продолжает общение с экс-супругой и утверждает, что продолжает питать к ней самые добрые чувства.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Станислав Садальский,
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