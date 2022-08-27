Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США

Анфиса Чехова призналась, что ее удивляют вопросы фанатов о том, что можно делать за рубежом и отметила, что наслаждается жизнью в США. Заявление телеведущая сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?» — высказалась Чехова.

Также на своей странице Чехова рассказала об отношении к русским в Америке, заверив подписчиков, что «люди здесь очень отзывчивые и общительные». Однако телеведущая подчеркнула: «Я русская, такой уродилась и такой останусь, в какой бы стране я не жила».