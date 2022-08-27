В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
43 минуты назад

Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США

Lenta.ru

Анфиса Чехова призналась, что ее удивляют вопросы фанатов о том, что можно делать за рубежом и отметила, что наслаждается жизнью в США. Заявление телеведущая сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что ты делаешь в Хьюстоне, Далласе, Остине, Америке?» Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?» — высказалась Чехова.

Также на своей странице Чехова рассказала об отношении к русским в Америке, заверив подписчиков, что «люди здесь очень отзывчивые и общительные». Однако телеведущая подчеркнула: «Я русская, такой уродилась и такой останусь, в какой бы стране я не жила».

Ранее участники рок-группы «Би-2» покинули Россию. Недавно группа анонсировала концертный тур по странам Средней Азии и Израилю.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители