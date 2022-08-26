Названа возможная причина быстрой свадьбы Прилучного

Друг Павла Прилучного, имя которого не раскрывается, рассказал, почему свадьба между Павлом и Зепюр Брутян состоялась так быстро. По его мнению, это произошло потому, что невеста оказалась девственницей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной», – заявил товарищ жениха.
Кроме того, он отметил, что актёр влюблён в свою молодую жену без памяти.
«Женились они точно не “по залету”», – добавил друг Прилучного.
Ранее стала известна приблизительная стоимость прошедшей свадьбы Прилучного и Брутян.