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1 час назад

Телеведущая Скабеева опровергла слухи о разводе с Поповым

Газета.Ru

Телеведущая Ольга Скабеева опровергла домыслы о разводе с Евгением Поповым в своем Telegram-канале.

Телеведущая Скабеева опровергла слухи о разводе с Поповым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста», — заявила Скабеева.

Долгое время ходили слухи о разводе телеведущих, однако пара никак не комментировала появляющиеся сплетни о себе. Впервые домыслы о расставании супругов появились в 2020 году. Тогда Скабеева начала вести программу «60 минут» без мужа. Возник слух о том, что супруги развелись из-за якобы измен Попова с Тиной Канделаки.

Шоу-бизнес,Ольга Скабеева,Тина Канделаки,Евгений Попов,
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