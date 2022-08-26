Телеведущая Скабеева опровергла слухи о разводе с Поповым

Телеведущая Ольга Скабеева опровергла домыслы о разводе с Евгением Поповым в своем Telegram-канале.
«Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста», — заявила Скабеева.
Долгое время ходили слухи о разводе телеведущих, однако пара никак не комментировала появляющиеся сплетни о себе. Впервые домыслы о расставании супругов появились в 2020 году. Тогда Скабеева начала вести программу «60 минут» без мужа. Возник слух о том, что супруги развелись из-за якобы измен Попова с Тиной Канделаки.