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52 минуты назад

Внешность бывшей жены Арнольда Шварценеггера сравнили с "ящерицей"

Газета.Ru

В соцсетях обсуждают внешность бывшей жены Арнольда Шварценеггера Марии Шрайвер, которая появилась на публике без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail.

Внешность бывшей жены Шварценеггера сравнили с "ящерицей"
Фото: ReutersReuters

66-летняя Мария Шрайвер прогуливалась без макияжа по Лос-Анджелесу. В это время папарацци удалось сделать несколько снимков бывшей жены Арнольда Шварценеггера. На них она предстала в облегающей футболке и легинсах. Пользователи социальных сетей были шокированы внешностью Шрайвер.

«Слишком много ботокса», «Ящерица», «Лицо просто неузнаваемое», «Развод не пошел на пользу», «Почему лицо так странно выглядит?» — написали в комментариях фолловеры.

В конце 2021 года Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер приняли решение расстаться после того, как актер завел отношения с домработницей, которая родила ему сына. В браке у них родилось четверо детей.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что бывшая жена Шварценеггера отсудила половину состояния актера.

Шоу-бизнес,Мария Шрайвер,Арнольд Шварценеггер,
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