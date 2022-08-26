Внешность бывшей жены Шварценеггера сравнили с "ящерицей"

В соцсетях обсуждают внешность бывшей жены Арнольда Шварценеггера Марии Шрайвер, которая появилась на публике без макияжа. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

66-летняя Мария Шрайвер прогуливалась без макияжа по Лос-Анджелесу. В это время папарацци удалось сделать несколько снимков бывшей жены Арнольда Шварценеггера. На них она предстала в облегающей футболке и легинсах. Пользователи социальных сетей были шокированы внешностью Шрайвер.

«Слишком много ботокса», «Ящерица», «Лицо просто неузнаваемое», «Развод не пошел на пользу», «Почему лицо так странно выглядит?» — написали в комментариях фолловеры.

В конце 2021 года Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер приняли решение расстаться после того, как актер завел отношения с домработницей, которая родила ему сына. В браке у них родилось четверо детей.