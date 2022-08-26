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53 минуты назад

Звезда "Иронии судьбы" Брыльска заявила, что больше не сможет приехать в Россию

Газета.Ru

Польская актриса Барбара Брыльска рассказала, что не сможет больше посетить Россию. Об этом она сообщила в беседе с BLITZ.center.

Брыльска заявила, что больше не сможет приехать в Россию
Фото: МосфильмМосфильм

«Откуда звоните? Моя любимая Россия… Я знаю, что больше не приеду в Россию, не приеду в Украину. Кроме того, что я старая, еще надо добавить и то, что уже никаких шансов. Тяжело мне найти эти слова, редко говорю по-русски. Знаете, мне политика уничтожила много профессиональных дел, хватит, не буду себе мешать, понимаете, надо отдыхать», — призналась артистка. Брыльска призналась, что скучает по России.

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На данный момент актриса проживает в Польше. Звезда «Иронии судьбы» поделилась, что ее состояние здоровья «относительно». Также она рассказала, как проводит досуг. По словам Брыльской, она редко гуляет из-за жары, делает закупки с сыном и друзьями, смотрит телевизор и занимается уборкой.

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