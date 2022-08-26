Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 46-летием

26 августа свой день рождения отмечает певица Земфира. Ее близкая подруга Рената Литвинова опубликовала трогательный пост с поздравлением.
"Люди же должны делать других людей счастливыми, а не для горя! Этому служат музыканты, артисты, врачи, художники, учителя — все… И особенно политики — делать свои народы более счастливыми — назначения и таланты свыше даны им именно для привнесения в мир добра, не так ли? Земфира, спасибо за счастье и вдохновение — за твою музыку, слова и песни — за твое призвание, которое для тебя важнее всего и всех!" — написала Литвинова.
В комментариях пользователи соцсетей присоединились к поздравлениями актрисы.
"Какие нежные фотографии, какие кадры, чудо.. и вы такие чудесные. С днем рождения, Земфира, спасибо за музыку, проникающую в самое сердце", "Земфира, спасибо, вы делаете нас счастливыми!", "Земфира и Рената — людское воплощение искусства", — написали поклонники.
Земфира и Рената Литвинова дружат уже много лет. После начала спецоперации подруги вместе переехали в Париж и основали ряд совместных проектов. Также певица написала саундтрек к фильму Литвиновой "Северный ветер", который вышел в 2021 году.
Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Земфира отметила день рождения в парижской квартире Литвиновой.