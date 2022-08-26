Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 46-летием

"Люди же должны делать других людей счастливыми, а не для горя! Этому служат музыканты, артисты, врачи, художники, учителя — все… И особенно политики — делать свои народы более счастливыми — назначения и таланты свыше даны им именно для привнесения в мир добра, не так ли? Земфира, спасибо за счастье и вдохновение — за твою музыку, слова и песни — за твое призвание, которое для тебя важнее всего и всех!" — написала Литвинова.