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48 минут назад

Оззи Осборн отказался от наркотиков после беседы с лошадью

Деловая газета "Взгляд"

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, бывший лидер группы Black Sabbath признался, что перестал употреблять наркотики после того, как час поговорил с лошадью.

Оззи Осборн отказался от наркотиков после беседы с лошадью
Фото: ReutersReuters

По словам Оззи Осборна, дело было в далеких семидесятых, во время работы в Black Sabbath над четвертым альбомом «Vol. 4» в Лос-Анджелесе принимал наркотики ЛСД горстями, пишет «Комсомольская правда».

По возвращении в Британию, музыкант решил прогуляться в поле после употребления несколькиз таблеток.

«Я принял 10 таблеток кислоты и пошел гулять в поле. В итоге я простоял там и разговаривал лошадью, которую встретил, около часа. В конце концов, лошадь повернулась и сказала мне: «Слышь, да отстань ты уже от меня! Что с тобой не так?!». Это было для меня», – считает Осборн.

Музыкант считает, что диалог с лошадью перевернул его сознание, вскоре после этого случая он бросил этот вид наркотиков.

Также он признался, что больше не пьет алкоголь и не курит, и у него все хорошо.

«Теперь я думаю: «Как я мог считать, что пойти в бар, напиться, и заняться всем этим кокаином было весело? Я пришел к выводу, что если бы прямо сейчас у вас был пистолет, мешок кокаина и галлон выпивки, и вы сказали бы: «Выбирай», я бы взял пистолет. Это того не стоит», – заявил Осборн.

Ранее британский рок-музыкант Оззи Осборн впервые рассказал, что страдает одной из форм болезни Паркинсона. По словам его жены Шэрон, заболевание не является смертельным.

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