Оззи Осборн отказался от наркотиков после беседы с лошадью

«Теперь я думаю: «Как я мог считать, что пойти в бар, напиться, и заняться всем этим кокаином было весело? Я пришел к выводу, что если бы прямо сейчас у вас был пистолет, мешок кокаина и галлон выпивки, и вы сказали бы: «Выбирай», я бы взял пистолет. Это того не стоит», – заявил Осборн.