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41 минуту назад

Раскрыт возможный гонорар Гузеевой за съемки в шоу «Голос 60+»

Никита Бородкин

Гонорар телеведущей Ларисы Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» может составить около 2 млн рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник».

Раскрыт возможный гонорар Гузеевой за съемки в шоу «Голос 60+»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, актрисе предложили за съемочные дни и права на показ программы на Первом канале 2 млн рублей в месяц. При этом ставка Гузеевой в проекте «Давай поженимся!» якобы была в два раза меньше.

Напомним, что Лариса Гузеева заменит Дмитрия Нагиева, который решил после 10 лет работы над различными шоу серии «Голос» взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках по меньшей мере один сезон.

Сама Гузеева отмечала, что ей будет сложно войти в уже раскрученный проект, так как телезрители будут сравнивать ее с предыдущими ведущими. Вместе с тем актриса уверяет, что готова к критике в свой адрес.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
18+
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