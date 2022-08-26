Раскрыт возможный гонорар Гузеевой за съемки в шоу «Голос 60+»

Гонорар телеведущей Ларисы Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» может составить около 2 млн рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник».

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По его информации, актрисе предложили за съемочные дни и права на показ программы на Первом канале 2 млн рублей в месяц. При этом ставка Гузеевой в проекте «Давай поженимся!» якобы была в два раза меньше.

Напомним, что Лариса Гузеева заменит Дмитрия Нагиева, который решил после 10 лет работы над различными шоу серии «Голос» взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках по меньшей мере один сезон.