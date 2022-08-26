Ренату Литвинову заподозрили в пластических операциях

Фанаты Ренаты Литвиной начали наблюдать некие изменения во внешнем взгляде артистки и приписали ей пластические операции. Однако хирург Олег Баниж отметил, что это не так.
«Просто свежая инъекция ботолутоксина», – заявил врач.
И действительно, глаза певицы немного изменились. Фанаты начали подозревать, что Рената сделала операцию, чтобы достичь эффекта «лисьих глаз» как у модели Беллы Хадид.
Однако все проще: хирург уверен, что Литвинова просто воспользовалась «уколами красоты», которые вызвали некую асимметрию, передает BLITZ.center.