Ренату Литвинову заподозрили в пластических операциях

Фанаты Ренаты Литвиной начали наблюдать некие изменения во внешнем взгляде артистки и приписали ей пластические операции. Однако хирург Олег Баниж отметил, что это не так.

«Просто свежая инъекция ботолутоксина», – заявил врач.

И действительно, глаза певицы немного изменились. Фанаты начали подозревать, что Рената сделала операцию, чтобы достичь эффекта «лисьих глаз» как у модели Беллы Хадид.