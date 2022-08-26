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1 час назад

Сюткин убрал упоминание Киева из песни «Московский бит»

Елена Прошина

Певец Валерий Сюткин во время выступления в московском «Главклубе» поменял строчку с упоминанием Киева в песне «Московский бит». Об этом пишет Телеграм-канал «Говорит Москва».

Теперь вместо упоминания Киева, артист поет про Сочи.

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«Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи (ранее было Киев, – прим.) и Магадан, Пенза и Ереван», - поется теперь в знаменитом хите.

Ранее певец Ираклий изменил свою песню «Лондон – Париж». Теперь артист на концертах поет «Волга – Иртыш». На этом фоне экс-депутат Госдумы Роман Худяков предложил певцу Григорию Лепсу тоже изменить припев в песне «Я уеду жить в Лондон». По его словам, композиция прославляет жизнь за границей и открыто призывают граждан эмигрировать. Он посоветовал взять пример с Ираклия.

Шоу-бизнес,Видео,Роман Худяков,Григорий Лепс,Валерий Сюткин,Госдума,
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