Актриса Рудова случайно раскрыла грудь в общественном месте

Согласно сведениям информационного портала CT News, российская актриса Наталья Рудова на премьере многосерийного фильма «Жизнь по вызову» забыла выйти из роли своей героини и случайно распахнула пиджак, широко расставив руки, вследствие чего шокировала общественность.

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Рудова исполнила одну из ключевых ролей в новом сериале режиссера Сарика Андреасяна, который снял такие киноленты как «Защитники», «Землетрясение» и сериал «Чикатило».

Сюжет нового проекта будет рассказывать историю эскорт-агентства и всего того, что в нем происходит. Такой инцидент с участием актрисы на премьере был воспринят с юмором, многие в шутку отметили, что девушка слишком сильно вжилась в роль своей героини и просто успела «перевоплотиться» обратно.