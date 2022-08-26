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21 минуту назад

Актриса Рудова случайно раскрыла грудь на премьере сериала «Жизнь по вызову»

FBM.ru

Согласно сведениям информационного портала CT News, российская актриса Наталья Рудова на премьере многосерийного фильма «Жизнь по вызову» забыла выйти из роли своей героини и случайно распахнула пиджак, широко расставив руки, вследствие чего шокировала общественность.

Актриса Рудова случайно раскрыла грудь в общественном месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудова исполнила одну из ключевых ролей в новом сериале режиссера Сарика Андреасяна, который снял такие киноленты как «Защитники», «Землетрясение» и сериал «Чикатило».

Сюжет нового проекта будет рассказывать историю эскорт-агентства и всего того, что в нем происходит. Такой инцидент с участием актрисы на премьере был воспринят с юмором, многие в шутку отметили, что девушка слишком сильно вжилась в роль своей героини и просто успела «перевоплотиться» обратно.

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Рудова получила одну из главных ролей в новом проекте, однако все же главной звездой сериала является Павел Прилучный, который будет исполнять роль владельца эскорт-агентства.

Шоу-бизнес,Наталья Рудова,Павел Прилучный,
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