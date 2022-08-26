Внезапная свадьба Павла Прилучного: первые фото

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении. В социальных сетях появились первые фото и видео торжества. На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Также на торжестве стало известно, что влюбленные обвенчались.

1/12 Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 В социальных сетях появились первые фото и видео торжества Фото: Соцсети 3/12 На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов Фото: Соцсети 4/12 Также на торжестве стало известно, что влюбленные обвенчались Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Некоторые поклонники Прилучного сначала не поверили новостям о свадьбе актера, но вскоре информация подтвердилась. Уже известно, что Зепюр Брутян возьмет фамилию мужа Фото: Соцсети 6/12 Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году Фото: Соцсети 7/12 Первые слухи о любовной связи между актерами появились в январе 2021 года, но тогда пара опровергла информацию о романе Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения и выложили в сеть несколько совместных фотографии Фото: Соцсети 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

Некоторые поклонники Прилучного сначала не поверили новостям о свадьбе актера, но вскоре информация подтвердилась. Уже известно, что Зепюр Брутян возьмет фамилию мужа. Об этом сообщает Газета.ru.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Первые слухи о любовной связи между актерами появились в январе 2021 года, но тогда пара опровергла информацию о романе. В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения и выложили в сеть несколько совместных фотографии.