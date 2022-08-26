Внезапная свадьба Павла Прилучного: первые фото

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении. В социальных сетях появились первые фото и видео торжества. На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Также на торжестве стало известно, что влюбленные обвенчались.
Некоторые поклонники Прилучного сначала не поверили новостям о свадьбе актера, но вскоре информация подтвердилась. Уже известно, что Зепюр Брутян возьмет фамилию мужа. Об этом сообщает Газета.ru.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Первые слухи о любовной связи между актерами появились в январе 2021 года, но тогда пара опровергла информацию о романе. В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения и выложили в сеть несколько совместных фотографии.
Первые фотографии со свадьбы и снимки избранницы Павла Прилучного – в галерее «Рамблера».