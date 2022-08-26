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1 час назад

Внезапная свадьба Павла Прилучного: первые фото

Александр Котлеткин

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении. В социальных сетях появились первые фото и видео торжества. На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Также на торжестве стало известно, что влюбленные обвенчались.

1/12 Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в Армении
Фото: Соцсети
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2/12 В социальных сетях появились первые фото и видео торжества
Фото: Соцсети
3/12 На свадьбе присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов
Фото: Соцсети
4/12 Также на торжестве стало известно, что влюбленные обвенчались
Фото: Соцсети
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5/12 Некоторые поклонники Прилучного сначала не поверили новостям о свадьбе актера, но вскоре информация подтвердилась. Уже известно, что Зепюр Брутян возьмет фамилию мужа
Фото: Соцсети
6/12 Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году
Фото: Соцсети
7/12 Первые слухи о любовной связи между актерами появились в январе 2021 года, но тогда пара опровергла информацию о романе
Фото: Соцсети
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8/12 В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения и выложили в сеть несколько совместных фотографии
Фото: Соцсети
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Некоторые поклонники Прилучного сначала не поверили новостям о свадьбе актера, но вскоре информация подтвердилась. Уже известно, что Зепюр Брутян возьмет фамилию мужа. Об этом сообщает Газета.ru.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Первые слухи о любовной связи между актерами появились в январе 2021 года, но тогда пара опровергла информацию о романе. В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения и выложили в сеть несколько совместных фотографии.

Первые фотографии со свадьбы и снимки избранницы Павла Прилучного – в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Павел Прилучный,
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