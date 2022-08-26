Появилось видео со свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Исполнитель заглавной роли в популярном сериале «Мажор» Павел Прилучный сыграл свадьбу со своей коллегой Зепюр Брутян. В социальных сетях появились кадры с торжественного мероприятия, которое состоялось накануне в Армении – на родине невесты.

Поздравить пару съехалось примерно 50 человек. Среди приглашенных на свадьбу были замечены российский певец Стас Михайлов и его супруга.