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45 минут назад

Появилось видео со свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Денис Фьючин

Исполнитель заглавной роли в популярном сериале «Мажор» Павел Прилучный сыграл свадьбу со своей коллегой Зепюр Брутян. В социальных сетях появились кадры с торжественного мероприятия, которое состоялось накануне в Армении – на родине невесты.

Поздравить пару съехалось примерно 50 человек. Среди приглашенных на свадьбу были замечены российский певец Стас Михайлов и его супруга.

34-летний актер и 26-летняя актриса познакомились на съемках. Об их романе стали поговаривать после того, как молодые люди начали выкладывать на своих страницах в социальных сетях совместные фото.

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