Звезды подняли цены на рекламу в соцсетях

Стали известны новые расценки российских звезд за рекламу в запрещенной соцсети. Об этом пишет Телеграм-канал «Звездач».
Так, еще год назад фото и видеопосты у Леры Кудрявцевой стоили 600 и 800 тыс. рублей, а сейчас их стоимость выросла на 200 тыс. - до 800 тыс. и 1 млн.
Реклама у Тины Канделаки подорожала еще больше. Фотопост и сторис - на 200 тыс. рублей, а видеопост - на 600 тыс. Теперь видео стоит 1,5 млн рублей. А у Оскара Кучеры ценник поднялся скромнее — на 35 тыс. Сейчас цена на фотопост составляет 160 тыс., видеопост — 200 тыс., а сторис — 90 тыс.
Ранее стало известно сколько денег звезды получали в России до спецоперации. Больше всего зарабатывали группа «Би-2» - 100 тыс. евро за выступление, Максим Галкин - 120 тыс. и певица Земфира - 200 тыс. Однако самый большой гонорар был у Аллы Пугачевой, ей платили за выступление 350 тыс. евро (21 млн рублей).