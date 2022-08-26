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54 минуты назад

Звезды подняли цены на рекламу в соцсетях

Елена Прошина

Стали известны новые расценки российских звезд за рекламу в запрещенной соцсети. Об этом пишет Телеграм-канал «Звездач».

Звезды подняли цены на рекламу в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, еще год назад фото и видеопосты у Леры Кудрявцевой стоили 600 и 800 тыс. рублей, а сейчас их стоимость выросла на 200 тыс. - до 800 тыс. и 1 млн.

Реклама у Тины Канделаки подорожала еще больше. Фотопост и сторис - на 200 тыс. рублей, а видеопост - на 600 тыс. Теперь видео стоит 1,5 млн рублей. А у Оскара Кучеры ценник поднялся скромнее — на 35 тыс. Сейчас цена на фотопост составляет 160 тыс., видеопост — 200 тыс., а сторис — 90 тыс.

Ранее стало известно сколько денег звезды получали в России до спецоперации. Больше всего зарабатывали группа «Би-2» - 100 тыс. евро за выступление, Максим Галкин - 120 тыс. и певица Земфира - 200 тыс. Однако самый большой гонорар был у Аллы Пугачевой, ей платили за выступление 350 тыс. евро (21 млн рублей).

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Тина Канделаки,Алла Пугачева,Лера Кудрявцева,
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