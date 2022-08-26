Звезды подняли цены на рекламу в соцсетях

Стали известны новые расценки российских звезд за рекламу в запрещенной соцсети. Об этом пишет Телеграм-канал «Звездач».

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Так, еще год назад фото и видеопосты у Леры Кудрявцевой стоили 600 и 800 тыс. рублей, а сейчас их стоимость выросла на 200 тыс. - до 800 тыс. и 1 млн.

Реклама у Тины Канделаки подорожала еще больше. Фотопост и сторис - на 200 тыс. рублей, а видеопост - на 600 тыс. Теперь видео стоит 1,5 млн рублей. А у Оскара Кучеры ценник поднялся скромнее — на 35 тыс. Сейчас цена на фотопост составляет 160 тыс., видеопост — 200 тыс., а сторис — 90 тыс.