Галкин остановил запись выступления в Лондоне из-за крика женщины

Юморист Максим Галкин, который сбежал из России после начала специальной военной операции на Украине, во время своего выступления в Лондоне прервал запись концерта. Причиной этого стал нечеловеческий крик одной из фанаток. Вероятно, поклонница пыталась попасть на сцену.

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В последнее время концерты комика сопровождают скандалы. В Израиле в Галкина кинули яблоко, а в Латвии в зале произошла драка. В Лондоне артист из-за нечеловеческих звуков чуть не выронил из рук смартфон.