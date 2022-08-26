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25 минут назад

Галкин остановил запись выступления в Лондоне из-за крика женщины

Слово и Делоиещё 1

Юморист Максим Галкин, который сбежал из России после начала специальной военной операции на Украине, во время своего выступления в Лондоне прервал запись концерта. Причиной этого стал нечеловеческий крик одной из фанаток. Вероятно, поклонница пыталась попасть на сцену.

Галкин остановил запись выступления в Лондоне из-за крика женщины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время концерты комика сопровождают скандалы. В Израиле в Галкина кинули яблоко, а в Латвии в зале произошла драка. В Лондоне артист из-за нечеловеческих звуков чуть не выронил из рук смартфон.

Комик решил схитрить. Галкин обработал ролик с концерта таким образом, что часть записи, которая идет после инцидента, на самом деле была снята до него.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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