Галкин остановил запись выступления в Лондоне из-за крика женщины

Юморист Максим Галкин, который сбежал из России после начала специальной военной операции на Украине, во время своего выступления в Лондоне прервал запись концерта. Причиной этого стал нечеловеческий крик одной из фанаток. Вероятно, поклонница пыталась попасть на сцену.
В последнее время концерты комика сопровождают скандалы. В Израиле в Галкина кинули яблоко, а в Латвии в зале произошла драка. В Лондоне артист из-за нечеловеческих звуков чуть не выронил из рук смартфон.
Комик решил схитрить. Галкин обработал ролик с концерта таким образом, что часть записи, которая идет после инцидента, на самом деле была снята до него.