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37 минут назад

Чехова откровенно ответила подписчикам на вопрос об отдыхе в США

Илья Родин

Телеведущая Анфиса Чехова в социальных сетях открыто рассказала о своей жизни в США. Она пояснила, что наслаждается отдыхом в американских городах. Об этом пишет «Пятый канал».

«Эти вопросы меня удивляют»: Чехова ответила негодующим поклонникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2022 году Чехова постоянно путешествует. Она провела несколько месяцев в Индонезии и после этого уехала в США. В соцсетях телеведущая опубликовала снимки из Остина, Далласа и Хьюстона.

Подписчики активно комментируют выложенные звездой фотографии. Часть из них восторженно отзывается о красоте Анфисы, другие выражают свое негодование. Они спрашивают, как телеведущая может путешествовать по США в столь сложное время.

«Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?», - ответила Чехова на вопросы фанатов.

Настойчивые вопросы журналистов о целях поездки в Штаты ранее вызвали возмущение у заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Она удивилась, почему ее личная поездка вызвала такой сильный общественный резонанс.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,Анфиса Чехова,
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