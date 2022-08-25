«Эти вопросы меня удивляют»: Чехова ответила негодующим поклонникам

Телеведущая Анфиса Чехова в социальных сетях открыто рассказала о своей жизни в США. Она пояснила, что наслаждается отдыхом в американских городах. Об этом пишет «Пятый канал».

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Отмечается, что в 2022 году Чехова постоянно путешествует. Она провела несколько месяцев в Индонезии и после этого уехала в США. В соцсетях телеведущая опубликовала снимки из Остина, Далласа и Хьюстона.

Подписчики активно комментируют выложенные звездой фотографии. Часть из них восторженно отзывается о красоте Анфисы, другие выражают свое негодование. Они спрашивают, как телеведущая может путешествовать по США в столь сложное время.

«Эти вопросы меня удивляют, честное слово. Я наслаждаюсь жизнью! Зачем вообще нужна эта жизнь, если ею не наслаждаться?», - ответила Чехова на вопросы фанатов.