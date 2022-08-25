Кубанские казаки ополчились на Манижу

Кубанские казаки выражают протест против участия певицы Манижи на фестивале «Александровская крепость». Об этом сообщается на официальном сайте Казачьего войска.

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В своём заявлении казаки заявили, что откажутся от участия в организации и проведении фестиваля, если певица Манижа действительно примет участие в мероприятии. Причиной такого решения была названа позиция певицы по вопросу конфликта на Украине – ранее Манижа раскритиковала действия российской стороны.

«Мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений Президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны», – говорится в заявлении Казачьего войска.

Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» стартует 30 сентября в Усть-Лабинске и продлится до 2 октября. Выступление Манижи запланировано на 1 октября.