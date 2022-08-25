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49 минут назад

Кубанские казаки ополчились на Манижу

Елена Прошина

Кубанские казаки выражают протест против участия певицы Манижи на фестивале «Александровская крепость». Об этом сообщается на официальном сайте Казачьего войска.

Кубанские казаки ополчились на Манижу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём заявлении казаки заявили, что откажутся от участия в организации и проведении фестиваля, если певица Манижа действительно примет участие в мероприятии. Причиной такого решения была названа позиция певицы по вопросу конфликта на Украине – ранее Манижа раскритиковала действия российской стороны.

«Мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений Президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны», – говорится в заявлении Казачьего войска.

Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» стартует 30 сентября в Усть-Лабинске и продлится до 2 октября. Выступление Манижи запланировано на 1 октября.

Певица Манижа пожаловалась на сексуальные домогательства

Ранее Манижа рассказала о том, что на неё оказывают давление западные партнеры, требуя певицу покинуть Россию.

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