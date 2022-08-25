Дана Борисова перечислила минусы двух липосакций

Дана Борисова рассказывала, что провела в общей сложности две операции - в первый раз она скорректировала спину, живот и внутреннюю часть бедер, а во второй - руки и снова спину. Хирурги заверяли ее, что после процедур в этих зонах объемы останутся неизменными. По словам телезвезды, она на своем опыте выяснила, что это действительно так. Но если не соблюдать правильное питание, объемы будут увеличиваться в зонах, не затронутых коррекцией. К тому же после операции скорректированные зоны редко остаются ровными, без впадин и бугров - а они при наборе веса тоже увеличиваются.