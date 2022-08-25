Дана Борисова перечислила минусы двух липосакций

Некоторое время назад Дана Борисова решилась на коррекцию фигуры. Поклонники тогда раскритиковали работу пластических хирургов, но телезвезда встала на их защиту. Однако теперь она вынуждена согласиться, что некоторые недостатки все-таки есть.
Дана Борисова рассказывала, что провела в общей сложности две операции - в первый раз она скорректировала спину, живот и внутреннюю часть бедер, а во второй - руки и снова спину. Хирурги заверяли ее, что после процедур в этих зонах объемы останутся неизменными. По словам телезвезды, она на своем опыте выяснила, что это действительно так. Но если не соблюдать правильное питание, объемы будут увеличиваться в зонах, не затронутых коррекцией. К тому же после операции скорректированные зоны редко остаются ровными, без впадин и бугров - а они при наборе веса тоже увеличиваются.
"А тут добавляются ещё и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность", - рассказала Дана Борисова.
К тому же руки получились несимметричными. Сыграло свою роль и то, что операции она делала у разных хирургов - по ее словам, лучше, если процедуру будет делать один человек, который сразу определит будущие пропорции всего тела.
Впрочем, судя по всему, телезвезда не сильно расстроена этими моментами. Она не стесняется продемонстрировать свою фигуру в купальнике.