Кушанашвили: карьере певицы Нюши пришел конец

Кушанашвили отметил, что популярность Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, резко пошла на спад после того, как звезда вышла замуж за бывшего чиновника из Казани Игоря Сивова. По мнению Кушанашвили, скоро о певице и вовсе забудут.

Фото: ТАСС ТАСС

Супруг Нюши сейчас проживает в ОАЭ, где пробует себя в качестве коуча, продавая тренинги, посвященные искусству семейной психологии.

Фактически певице приходится жить на две страны, ведь ее аудитория – граждане России, а в Эмиратах артистку никто не знает.