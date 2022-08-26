Кушанашвили: карьере певицы Нюши пришел конец

Кушанашвили отметил, что популярность Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, резко пошла на спад после того, как звезда вышла замуж за бывшего чиновника из Казани Игоря Сивова. По мнению Кушанашвили, скоро о певице и вовсе забудут.
Супруг Нюши сейчас проживает в ОАЭ, где пробует себя в качестве коуча, продавая тренинги, посвященные искусству семейной психологии.
Фактически певице приходится жить на две страны, ведь ее аудитория – граждане России, а в Эмиратах артистку никто не знает.
Ранее Нюша сообщила, что планирует вновь начать концертную деятельность, но посвящать ей все свое время певица не желает, поясняя, что семья для нее остается на первом месте.