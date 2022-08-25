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1 час назад

Виктория Боня заподозрила подруг в колдовстве

Суть событий

Виктория Боня недавно удивила своих поклонников признанием. Она заявила, что среди ее близкого окружения обнаружились люди, которые желали ей зла. Так, по ее мнению, женщины, которых она раньше считала подругами, пытались навести на нее порчу.

Виктория Боня заподозрила подруг в колдовстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причем случилось это какое-то время назад, но, как утверждает Виктория, правда открылась ей только сейчас. Причем произошло это во время некого ритуала с шаманом. Телезвезда рассказала, что ей якобы удалось увидеть лица колдовавших женщин. Одна из них, по ее словам, в свое время даже просила слепки ее зубов, объясняя это тем, что она хочет сделать себе такие же как у нее.

"Все, что она говорила и делала, вдруг стало очевидным. Это жесть", - поделилась она.

Но Виктория убеждена, что все плохое в итоге вернется обратно к тем, кто пытался навести навести на нее порчу.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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