Виктория Боня заподозрила подруг в колдовстве

Виктория Боня недавно удивила своих поклонников признанием. Она заявила, что среди ее близкого окружения обнаружились люди, которые желали ей зла. Так, по ее мнению, женщины, которых она раньше считала подругами, пытались навести на нее порчу.

Причем случилось это какое-то время назад, но, как утверждает Виктория, правда открылась ей только сейчас. Причем произошло это во время некого ритуала с шаманом. Телезвезда рассказала, что ей якобы удалось увидеть лица колдовавших женщин. Одна из них, по ее словам, в свое время даже просила слепки ее зубов, объясняя это тем, что она хочет сделать себе такие же как у нее.