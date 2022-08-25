Лолита призналась в содействии решившимся на измену подругам

«Женщины изменяют. Психологи говорят, что даже чаще мужчин. Просто женщины более скрытны и никому не докладывают. Правда, в моем кругу мы все друг другу говорим и не раз друг другу подставляли плечо, давая ключи от квартиры. Но все мужчины, которым мы изменяли, того стоили. Ни одного из них не осталось рядом с нами», — заявила Милявская.

Певица добавила, что у нее нет ни одной подруги, с которой ей приходилось делить мужчину. «Очень давно у нас в компании была одна приятельница, которая переспала с чьим-то мужем. Когда мы это узнали, нехорошие слова были сказаны ей в лицо. И поверьте, прошло уже 20 лет, но с ней до сих пор никто не сел за один стол», — поделилась звезда.