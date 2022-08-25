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1 час назад

Певица Лолита призналась в содействии решившимся на измену подругам

Мослента

В содействии решившимся на измену подругам призналась певица Лолита Милявская. Интервью артистки распространила пресс-служба телеканала «Суббота!».

Лолита призналась в содействии решившимся на измену подругам
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Женщины изменяют. Психологи говорят, что даже чаще мужчин. Просто женщины более скрытны и никому не докладывают. Правда, в моем кругу мы все друг другу говорим и не раз друг другу подставляли плечо, давая ключи от квартиры. Но все мужчины, которым мы изменяли, того стоили. Ни одного из них не осталось рядом с нами», — заявила Милявская.

Певица добавила, что у нее нет ни одной подруги, с которой ей приходилось делить мужчину. «Очень давно у нас в компании была одна приятельница, которая переспала с чьим-то мужем. Когда мы это узнали, нехорошие слова были сказаны ей в лицо. И поверьте, прошло уже 20 лет, но с ней до сих пор никто не сел за один стол», — поделилась звезда.

В субботу, 27 августа, на телеканале «Суббота!» стартует сериал «Отчаянные домохозяйки». Милявская стала голосом проекта и озвучила его проморолики.

Ранее Лолита станцевала в витрине бутика в центре Москвы. Россияне восхитились внешностью артистки и ее харизмой.

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