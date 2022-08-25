Алибасов резко высказался о Садальском

Шоумен Бари Алибасов в эфире ток-шоу «Поясни за» обсудил вместе с певцом Данко поведение звезд российского шоу-бизнеса. Во втором раунде они резко раскритиковали актера Станислава Садальского.

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Отмечается, что Садальский активно ведет блоги в социальных сетях. Он рассказывает о жизни звезд шоубизнеса, о своих поездках и спектаклях. Нередко позволяет себе грубые высказывания о героях своих материалов.

По мнению Алибасова, актер «сделал себе популярность на грязи». Он полагает, что раскрутка на хайпе один из самых простых вариантов поднять популярность блога.

Шоумен высмеял основные роли Садальского в кино. Он полагает, что на их основе якобы можно сделать вывод о низких умственных способностях актера.