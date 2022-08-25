Данко назвал Волочкову «бездарной алкоголицей»

Впрочем, позже певец уточнил, что, по его мнению, в начале своей карьеры балерина всё же была «потрясающей русской красавицей». Присутствующий на шоу «Поясни за» продюсер Барри Алибасов с Данко не согласился и попробовал заступиться за Волочкову. Он заявил, что всё-таки считает её талантливой артисткой.