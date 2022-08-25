Данко назвал Волочкову «бездарной алкоголицей»

Певец Данко назвал балерину Анастасию Волочкову бездарностью и «алкоголицей». Это случилось в рамках YouTube-шоу «Поясни за».
«Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой алкоголицы они дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица», – заявил Данко.
Он также добавил, что считает Волочкову «не комильфо».
Впрочем, позже певец уточнил, что, по его мнению, в начале своей карьеры балерина всё же была «потрясающей русской красавицей». Присутствующий на шоу «Поясни за» продюсер Барри Алибасов с Данко не согласился и попробовал заступиться за Волочкову. Он заявил, что всё-таки считает её талантливой артисткой.
Конфликт между Волочковой и Данко разгорается уже давно. Ранее певец заявил, что считает танцовщицу предателем.