Макс Барских пригрозил подписчикам, которые не пишут на украинском языке

Молодой украинский артист Макс Барских в личном микроблоге призвал подписчиков общаться с ним исключительно на родном ему языке. В противном случае, русскоязычные пользователи будут блокироваться.
Барских в социальных сетях показал, как некая поклонница попросила его «перестать пиариться», поскольку половина Украины «в шоке» от него в военной форме. Артист акцентировал внимание на том, что фанатке необходимо писать ему исключительно на украинском языке и отписаться от его страницы.
Резюмируя, Барских подчеркнул, что заблокирует каждого подписчика, который обратится к нему на русском языке.
Напомним, ранее певец вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с обострением общественно-политической обстановки артист неоднократно осудил как Россию, так и собственных фанатов.