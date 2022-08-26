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14 минут назад

Макс Барских пригрозил блокировкой подписчикам, которые не пишут на украинском языке

Слово и Делоиещё 1

Молодой украинский артист Макс Барских в личном микроблоге призвал подписчиков общаться с ним исключительно на родном ему языке. В противном случае, русскоязычные пользователи будут блокироваться.

Макс Барских пригрозил подписчикам, которые не пишут на украинском языке
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Барских в социальных сетях показал, как некая поклонница попросила его «перестать пиариться», поскольку половина Украины «в шоке» от него в военной форме. Артист акцентировал внимание на том, что фанатке необходимо писать ему исключительно на украинском языке и отписаться от его страницы.

Резюмируя, Барских подчеркнул, что заблокирует каждого подписчика, который обратится к нему на русском языке.

Напомним, ранее певец вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с обострением общественно-политической обстановки артист неоднократно осудил как Россию, так и собственных фанатов.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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