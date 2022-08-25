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4 минуты назад

Орбакайте вслед за Галкиным прилетела в Лондон

Елена Прошина

Певица Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией прилетела в Великобританию. Сейчас звезда находится в Лондоне, куда также для концерта приехал Максим Галкин. Об этом пишет «Газета.ру».

Орбакайте вслед за Галкиным прилетела в Лондон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица выложила в соцсетях фото с дочерью, где она позирует на башне Биг-Бен. Незадолго до этого Лондон посетил Максим Галкин. Там у него пройдет концерт на арене The O2. По мнению пользователей соцсетей, Орбакайте прилетела поддержать родственника перед выступлением.

Сейчас у Галкина проходит тур по Европе. Он уже дал концерты в Израиле, Латвии, Финляндии, Польше. К слову, в Варшаве юморист удивил зрителей, выйдя на сцену в костюме сине-желтого цвета.

Ранее поклонники раскритиковали Орбакайте за излишнюю худобу дочери. Певица опубликовала снимок Клавдии в купальнике. Пользователи призвали звезду почаще кормить дочь. Фанаты даже обвинили звезду в издевательствах над 10-летним ребенком.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,
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