Орбакайте вслед за Галкиным прилетела в Лондон

Певица Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией прилетела в Великобританию. Сейчас звезда находится в Лондоне, куда также для концерта приехал Максим Галкин. Об этом пишет «Газета.ру».

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Певица выложила в соцсетях фото с дочерью, где она позирует на башне Биг-Бен. Незадолго до этого Лондон посетил Максим Галкин. Там у него пройдет концерт на арене The O2. По мнению пользователей соцсетей, Орбакайте прилетела поддержать родственника перед выступлением.

Сейчас у Галкина проходит тур по Европе. Он уже дал концерты в Израиле, Латвии, Финляндии, Польше. К слову, в Варшаве юморист удивил зрителей, выйдя на сцену в костюме сине-желтого цвета.