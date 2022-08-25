«Встретимся на концерте Земфиры»: Собчак обратилась к Литвиновой

Журналистка Ксения Собчак назначила встречу Ренате Литвиновой за границей. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она поблагодарила ее за теплые слова и предложила встретиться на концерте Земфиры.

Напомним, что недавно Литвинова призналась, что читает канал «Кровавая барыня» и отметила, что очень дорожит Ксенией как журналисткой.

«Увидимся с вами на концерте Земфиры, я уже билеты взяла», — ответила ей Собчак.

Ранее стало известно, что Земфира решила отправиться на гастроли за пределами России. С 9 октября по 3 ноября она проведет выступления в Лимасоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Лондоне и других европейских городах. Это первый тур певицы за последние шесть лет — последний раз Земфира отправлялась на гастроли в 2016 году.