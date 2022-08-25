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35 минут назад

Как выглядит суррогатная мама близняшек Пугачевой и Галкина

Никита Бородкин

В 2013 году певица Алла Пугачева и юморист Максим стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Как сообщает Teleprogramm.pro, супруги прибегли к суррогатному материнству — завести детей им помогла Елена Ширинина.

Как выглядит суррогатная мама близняшек Пугачевой и Галкина
Фото: соцсетисоцсети

На тот момент 30-летняя блондинка с голубыми глазами жила в Казани. Ширинина знала, чьих наследников вынашивает.

«Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — добавила она.

Напомним, что Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года в Подмосковье с разницей в 10 минут. Сейчас они находятся в Латвии вместе с Пугачевой, пока их отец выступает с концертами в других странах Европы.

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Ранее стал известно, что Примадонна вместе с детьми прилетит в Россию к 1 сентября — близняшки должный пойти в школу.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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