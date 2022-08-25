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1 час назад

«На мне прям рвал платье»: Дана Борисова рассказала о первой школьной любви

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в беседе с "Пятым каналом" поделилась воспоминаниями о первой влюбленности в школе.

«На мне прям рвал платье»
Фото: @danaborisova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)@danaborisova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам звезды, она столкнулась с издевательствами со стороны возлюбленного. Борисова была отличницей, из-за чего учителя решили подсадить к ней мальчика, чтобы она подтянула его по предметам.

"Самое изощренное его издевательство — он меня затаскивал в мужской туалет. Просто он на мне прям рвал платье, манжеты и затаскивал меня в этот мужской туалет", - вспоминает телеведущая.

Также Борисова рассказала, что мальчик мог толкнуть ее или сорвать бант с волос. При этом звезда влюбилась в мальчика, однако ее родители узнали об издевательствах с его стороны, после чего ученику подобрали другого отличника.

Ранее Дана Борисова призналась, что ее не совсем устраивает фигура после двух липосакций.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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